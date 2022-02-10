Путин: Казахстан столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Казахстан в январе столкнулся с террористической агрессией при поддержке деструктивных сил внутри страны и извне, констатировал президент РФ Владимир Путин в четверг на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер назвал произошедшие события "беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны". "По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне", - подчеркнул Путин.

РФ будет делать все для поддержки президента Казахстана, сказал президент.

Россия будет и далее оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов, в том числе в вузах Минобороны. Об этом заявил Владимир Путин.

"Конечно же, на переговорах речь шла и о дальнейшем укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств", - сообщил он.