Путин сообщил, что пока не общался с Макроном после поездки президента Франции в Киев

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что не общался пока с французским коллегой Эмманюэлем Макроном после поездки президента Франции в Киев.

"Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими и американскими партнерами, они продолжаются в открытом и закрытом режиме, мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон. Мы договорились, что президент Франции позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но и с европейскими странами, и с американскими партнерами. Я так понимаю, что они еще не закончились, пока такого разговора не состоялось", - заявил Путин журналистам в Кремле.

Макрон 7 февраля прилетел в Москву на переговоры с российским лидером, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел из Москвы в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.

На совместной пресс-конференции с Путиным французский лидер пообещал, что поднимет в ходе дискуссий в Киеве вопрос о выполнении Минских соглашений и постарается донести до украинского лидера основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с украинским коллегой Макрон заявил о намерении провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.