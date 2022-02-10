Путин пообещал Казахстану поддержку в период его председательства в СНГ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в том, что Россия окажет поддержку председательству Казахстана в СНГ. Об этом российский лидер сообщил журналистам по итогам российско-казахстанских переговоров.

"В текущем году Казахстан является председателем Содружества Независимых Государств. Мы, разумеется, будем оказывать казахстанским друзьям всяческое содействие, какое потребуется", - заверил Путин.

Глава российского государства отметил, что при рассмотрении региональных и глобальных проблем политики констатировали, что по большинству из них позиции России и Казахстана совпадают или весьма близки. "Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других государств, плотно координируют усилия на ключевых многосторонних площадках, в том числе и в Организации Объединенных Наций. Россия и Казахстан успешно развивают интеграционное взаимодействие, прежде всего в рамках Евразийского экономического союза, в котором казахстанские партнеры председательствовали в прошлом году", - подчеркнул Путин.

Путин поблагодарил Токаева за поддержку заявки Москвы на проведение всемирной универсальной выставки "Экспо-2030". "Мы также высоко ценим согласие Казахстана выступить в этом году страной - партнером нашей международной промышленной выставки "Иннопром", которая традиционно проходит в Екатеринбурге", - заключил он.