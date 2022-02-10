Путин одобрил договор об экстрадиции между РФ и Таиландом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением кабмина подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске и преследуемых уголовно. Соответствующее распоряжение главы российского государства опубликовано в четверг.

"Принять предложение правительства РФ о подписании договора между Российской Федерацией и Королевством Таиланд о выдаче", - говорится в документе.

Минюсту России поручено по достижении договоренности с таиландской стороной подписать договор от имени РФ. Министерству разрешено вносить в одобренный проект документа изменения, не имеющие принципиального характера.

В конце прошлого декабря посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщал ТАСС, что страны давно обсуждают проект договора о выдаче. Он упоминал, что документ проходит процедуры утверждения и согласования.