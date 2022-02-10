МИД РФ: введение Лондоном санкций против Москвы встретит выверенный и жесткий ответ

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил главе МИД Британии Лиз Трасс в ходе переговоров в российской столице, что введение Лондоном санкций против Москвы будет расцениваться "как акт агрессии" и встретит выверенный и жесткий ответ.

"[Британской стороне заявлено], что возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии. Наш ответ будет выверенным и жестким", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.