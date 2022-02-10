Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, новую структуру будет возглавлять заместитель председателя Совбеза РФ. Этот пост занимает Дмитрий Медведев.

Как указано в документе, комиссия создана для выполнения задач "по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны", а также по координации деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики.