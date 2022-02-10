СММ ОБСЕ насчитала более 8 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе в 2022 году

ВЕНА, 10 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ насчитала более 8 тыс. нарушений режима прекращения огня на востоке Украины с начала 2022 года. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.

"Кстати, с начала года СММ насчитала в Донбассе уже свыше восьми тыс. нарушений режима прекращения огня", - сказал Лукашевич и задался вопросом, станет ли их меньше после поставок западного вооружения на Украину.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, республики Донбасса сообщают об обстрелах вдоль всей линии соприкосновения.