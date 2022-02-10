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Захарова: подготовка общего ответа ЕС на письмо Лаврова по безопасности вызвано страхом

Лавров направил 28 января главам внешнеполитических ведомств европейских стран, США и Канады послание по тематике неделимости безопасности

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. ЕС опасается "пробуждения" суверенитета входящих в него стран, этим объясняется подготовка коллективного ответа на послание главы МИД РФ Сергея Лаврова по евробезопасности. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Это опять же вопрос к ним, - сказала она, комментируя передачу коллективного ответа Евросоюзом. - Наверное, потому, что больше всего сейчас вот этот самый большой брат по Оруэллу боится пробуждения суверенитета этих самых стран, которых подминали и которых формировали по нужному образцу на протяжении десятилетий. Не в национальном качестве нужны их мнения, потому что они будут сопряжены с национальными интересами, нужна вот эта уже оформленная матрица, которая будет выдавать заранее продуманный кем-то там результат и ответ".

28 января Лавров направил главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады послание по тематике неделимости безопасности. В четверг глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в "Твиттере", что направил российскому министру ответное письмо, в котором призвал РФ к диалогу и отводу войск из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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