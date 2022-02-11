В РФ считают, что увеличение доли стран Запада в СБ ООН не добавит структуре многообразия

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Увеличение доли стран Евросоюза и Запада в Совете Безопасности ООН не добавит структуре многообразия, поскольку данная группа государств будет говорить одним голосом. Об этом заявил в четверг представитель российской дипмиссии при всемирной организации Алексей Богуславский, выступая в ходе неофициального заседания Генеральной Ассамблеи.

"Тем, кто следит за работой СБ ООН, очевиден перекос в пользу западных государств. Бросается в глаза в частности то, что треть членов Совбеза сейчас представляют сравнительно небольшую группу государств Евросоюза, - отметил дипломат. - И дело даже не в том, что в ЕС уже сегодня проживает в три раза меньше жителей, чем в Африке, а к 2030 году этот разрыв, по некоторым оценкам, вырастет до пяти раз".

"Проблема скорее в том, что страны - члены этого блока не только высказывают созвучные позиции, но и ставят перед собой задачу проводить общую внешнюю политику и говорить "одним голосом", - обратил внимание Богуславский. - Возникает вполне законный вопрос: что нам даст увеличение представленности ЕС и государств "исторического Запада" в целом? Не думаю, что это добавит в нашу структуру многообразия, которое мы все хотим там видеть".

В этой связи Россия принципиально выступает "за повышение в Совете Безопасности профиля развивающихся стран, в том числе средних, малых и островных государств, отражающих интересы и чаяния большей части населения планеты".

Вместе с тем, указал представитель дипмиссии РФ, при любых раскладах Совет Безопасности должен оставаться компактным. "В противном случае неизбежно пострадает его работоспособность и оперативность", - сказал он.

В состав Совета Безопасности ООН сейчас входят 15 стран, из них Великобритания, США и Франция являются постоянными членами, а Албания, Ирландия и Норвегия - непостоянными.