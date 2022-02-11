{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол РФ в Лондоне призвал Великобританию заставить Киев выполнять минские соглашения

Это необходимо ради деэскалации напряженности, заявил Андрей Келин
Посол России в Лондоне Андрей Келин AP Photo/Ronald Zak
Описание
Посол России в Лондоне Андрей Келин
© AP Photo/Ronald Zak

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Великобритания и другие западные страны должны заставить Украину выполнять минские соглашения ради деэскалации напряженности. Об этом в четверг в интервью вещательной корпорации Би-би-си заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

На эту тему
Посол России в Великобритании: грозить нам санкциями — бесполезное занятие
Посол России в Великобритании: грозить нам санкциями — бесполезное занятие

"Мы бы сильно хотели, чтобы Франция, Германия, США, Великобритания вместо ультиматумов побудили Украину полностью выполнять минские соглашения, особенно их политическую часть", - сказал дипломат. По его мнению, власти в Киеве в рамках взятых на себя обязательств должны "гарантировать особый статус Донбасса", "провести амнистию" и "организовать местные выборы" в соответствии с новым законодательством. "Теперь же Украина говорит, что вместо выборов будет военная администрация, а вместо амнистии - люстрация. И в конституцию не будет добавлено [положение об особом статусе Донбасса]. Это не то, что нужно", - указал Келин, который говорил на английском языке.

Глава российского диппредставительства отметил, что без имплементации минских соглашений всегда будет сохраняться риск военных действий в регионе, поскольку в таком случае жители Донбасса будут жить в условиях "постоянной угрозы" применения силовых методов со стороны Украины для решения возникших разногласий между сторонами.

Отвечая на вопрос об усилении российского военного присутствия в Черном море, Келин обратил внимание на то, что Россия вынуждена реагировать на возможные провокации со стороны НАТО. "Если НАТО сократит свое присутствие в Черном море, которое выросло на 60% в этом году по сравнению с предыдущим годом, и в балтийском регионе, которое также увеличилось на 60%, что очень много, то мы можем обсудить этот [вопрос] на основе взаимного уважения", - добавил он.

Теги
УкраинаВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
Посол РФ: визит Трасс в Россию не стал началом нового этапа в отношениях Москвы и Лондона
Андрей Келин сообщил, что Россия всегда готова к диалогу, к улучшению отношений, если это происходит на двусторонней основе
Читать полностью