Посол РФ в Лондоне призвал Великобританию заставить Киев выполнять минские соглашения

"Мы бы сильно хотели, чтобы Франция, Германия, США, Великобритания вместо ультиматумов побудили Украину полностью выполнять минские соглашения, особенно их политическую часть", - сказал дипломат. По его мнению, власти в Киеве в рамках взятых на себя обязательств должны "гарантировать особый статус Донбасса", "провести амнистию" и "организовать местные выборы" в соответствии с новым законодательством. "Теперь же Украина говорит, что вместо выборов будет военная администрация, а вместо амнистии - люстрация. И в конституцию не будет добавлено [положение об особом статусе Донбасса]. Это не то, что нужно", - указал Келин, который говорил на английском языке.

Глава российского диппредставительства отметил, что без имплементации минских соглашений всегда будет сохраняться риск военных действий в регионе, поскольку в таком случае жители Донбасса будут жить в условиях "постоянной угрозы" применения силовых методов со стороны Украины для решения возникших разногласий между сторонами.

Отвечая на вопрос об усилении российского военного присутствия в Черном море, Келин обратил внимание на то, что Россия вынуждена реагировать на возможные провокации со стороны НАТО. "Если НАТО сократит свое присутствие в Черном море, которое выросло на 60% в этом году по сравнению с предыдущим годом, и в балтийском регионе, которое также увеличилось на 60%, что очень много, то мы можем обсудить этот [вопрос] на основе взаимного уважения", - добавил он.