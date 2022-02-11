Козак заявил, что переговоры в "нормандском формате" в Берлине закончились безрезультатно

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) не принесли результатов, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации минских соглашений, не удалось. Об этом заявил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи.

"К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-то видимых, ощутимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы [тогда] договорились о том, что "нормандский формат" во что бы то ни стало должен преодолеть все разногласия, которые имеются относительно интерпретации минских соглашений, поскольку "нормандский формат" - это контрольный механизм по отношению к минскому переговорному процессу в контактной группе. Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", - сказал он.

"Патовая ситуация"

Ситуация в урегулировании на Украине является патовой, заявил Козак.

"Сегодня, к сожалению, ситуация патовая. Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, это нормандский формат. Необходимо, чтобы коллеги сконцентрировались и сформулировали конкретные идеи, каким образом можно завершить этот конфликт", - подчеркнул он.

Отсутствие прогресса

Прогресс в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет, может быть достигнут только при единой позиции всех участников "нормандского формата", заявил Козак.

"Без единой позиции в нормандском формате в минском переговорном процессе согласия не будет, его нет уже восемь лет", - сказал он.

Непреклонность Украины и позиция Германии и Франции

Украина заняла непреклонную позицию, отказавшись преодолевать разногласия по вопросам будущего постконфликтного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил Козак.

"На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе - проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, - даже цитировать минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов [Донбасса]. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать", - отметил он.

Франция и ФРГ с пониманием относятся к позиции РФ на переговорах в "нормандском формате" по урегулированию украинского кризиса, заявил Козак.

"Берлин и Париж с пониманием относятся к тем требованиям, тем позициям, которые мы заявляли сегодня на переговорном процессе: политический процесс должен начаться, в консультациях, в обсуждениях с представителями Донбасса", - сказал он.

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины находится в состоянии неопределенности, выход из которого зависит от дальнейших шагов киевских властей, заявил Козак.

"Пока мы находимся в ситуации неопределенности, и все зависит от действий официального Киева", - охарактеризовал он положение дел в переговорном процессе по внутриукраинскому урегулированию.

Вопросы безопасности

Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" не обсуждали вопросы безопасности на встрече в Берлине, заявил Козак.

"Мы эти вопросы безопасности сегодня не обсуждали", - сказал он.

Российская сторона не увидела готовность Франции и Германии оказать давление на Киев в вопросе выполнения минских соглашений, продемонстрированы лишь попытки занять удобную нишу для того, чтобы украинские власти продолжали проводимую ранее линию, заявил Козак.

"Готовность [Франции и Германии] надавить на Киев [в вопросе выполнения минских соглашений] не увидел. Увидел попытки найти какую-то удобную нишу для того, чтобы Украина продолжала ту линию, которую проводила на протяжении предыдущих восьми лет", - сказал он.

Предыдущие переговоры политических советников лидеров "нормандского формата" прошли 26 января в Париже. Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проведенная в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов.