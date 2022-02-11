{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Козак: Москва надеется, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия

Москва надеется, что у Киева хватит благоразумия не начинать боевые действия - Козак.

Козак: разговоры о саммите "нормандской четверки" сейчас не ведутся
Читать полностью