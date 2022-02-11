Козак: разговоры о саммите "нормандской четверки" сейчас не ведутся

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Вопрос созыва саммита нормандской "четверки" не поднимается, предмета для обсуждения на уровне лидеров государств нет. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи в Берлине политических советников лидеров нормандского формата (Россия, Германия, Украина, Франция) по урегулированию украинского конфликта.

"В этой ситуации никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств нормандского формата", - сказал он.

Сроки проведения новой встречи

Сроки проведения следующей встречи политсоветников лидеров "нормандского формата" будут зависеть от выполнения Киевом "джентльменского соглашения" об обсуждении в контактной группе политического урегулирования, заявил Козак.

"[Встреча пройдет] c учетом результатов переговоров в контактной группе. Мы договорились о том, что как только пройдут первые заседания контактной группы, посмотрим, как Украина будет выполнять джентльменское, словесное соглашение о том, что политические условия начнут обсуждаться в контактной группе", - сказал он.