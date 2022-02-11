Совет Думы 14 февраля примет решение по проекту обращения о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Госдумы на предстоящем заседании в понедельник, 14 февраля, обсудит, рассматривать ли на заседании палаты проект КПРФ об обращении к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик или же направить документ в МИД для получения отзыва. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "сегодня предложений два". "Первое - рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе - направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций", - пояснил Володин.

"Данный вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля", - сообщил он.

По словам Володина, консультации с фракциями по проекту обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР завершились. "Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы", - уточнил спикер.

"Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул Володин, напомнив, что в субботу будет годовщина подписания Минских соглашений. "Семь лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо", - добавил он.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу, Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.