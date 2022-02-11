Второе чтение законопроекта о местном самоуправлении планируется на 16 марта

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть во втором, основном чтении законопроект об общих принципах организации местного самоуправления 16 марта, к документу уже поступило 47 поправок. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава профильного думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Второе чтение планируется на 16 марта 2022 года", - сказал он. По словам депутата, "всего по состоянию на 11 февраля поступило 47 поправок".

Парламентарий также напомнил, что ранее от регионов поступило 110 отзывов на законопроект.

Проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления был принят Госдумой в первом чтении 25 января. Авторами законопроекта выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Документом, в частности, предусмотрено закрепление полномочий органов местного самоуправления, чтобы избежать несогласованности в работе муниципалитетов и региональных властей. Вводится одноуровневая система муниципальной власти: местное самоуправление осуществляется в городских округах, муниципальных округах и внутригородских территориях городов федерального значения.

Структура органов МСУ будет состоять из представительного органа, то есть муниципальных депутатов, главы муниципального образования, местной администрации, контрольно-счетного и иных органов. Глава муниципального образования избирается на выборах либо представительным органом этого образования как из состава депутатов, так и из числа кандидатов, предложенных главой региона. Для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет.

Полномочия руководителя субъекта

Руководитель субъекта РФ сможет назначить временно исполняющего обязанности главы муниципального образования в случае, если глава не был избран местным представительным органом власти или же если его полномочия были досрочно прекращены.

По словам депутата, всего он представил 12 поправок к законопроекту. "Часть предложенных поправок носит редакционный характер, речь идет о доработке предложенных ранее формулировок на основании поступивших отзывов, но, конечно, есть и сутевые", - сказал Крашенинников.

По его словам, во избежание кризисных ситуаций, если кандидат на пост главы муниципального образования, избираемый местными депутатами из своего состава, не набрал необходимое число голосов, глава субъекта РФ в течение 10 дней назначает врио. Это же право у главы региона возникнет при досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования.

Крашенинников также внес поправку к законопроекту об общих принципах организации местного самоуправления, согласно которой муниципалитеты смогут поддерживать общественные объединения инвалидов.

Согласно поправке, в права органов местного самоуправления будет входить "оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с законодательством о социальной защите инвалидов".

Другая предложенная Крашенинниковым поправка предусматривает, что к полномочиям органов местного самоуправления относится не только утверждение правил благоустройства территории муниципального образования, но также и организация благоустройства этой территории.