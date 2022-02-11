СФ одобрил закон о праве кабмина устанавливать порядок выплаты вознаграждения присяжным

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, наделяющий правительство полномочием определять порядок выплаты компенсационного вознаграждения присяжным заседателям судов общей юрисдикции.

Как отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, закон разработан в соответствии с поручением правительства РФ. Он пояснил, что по действующему законодательству за время исполнения присяжным заседателем обязанностей по осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.

"Федеральным законом предлагается дополнить новым положением статью 11 закона, в соответствии с которым порядок выплаты присяжным заседателям компенсационного вознаграждения будет устанавливаться правительством РФ. Это позволит повысить гарантии материального обеспечения присяжных заседателей при осуществлении правосудия по уголовным делам и упорядочить процедуру выплаты им компенсационного вознаграждения", - подчеркнул сенатор.

Закон в случае его подписания президентом должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.