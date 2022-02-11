Песков заявил, что разница в рассадке Путина и его гостей в Кремле не связана с политикой

"В некоторых ситуациях Путин общается со своими гостями непосредственно, совсем рядом, сидя перед камином в представительском кабинете, они обмениваются рукопожатиями. А с кем-то переговоры проходят за столом, по длинной стороне это расстояние там примерно шесть метров", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, "это действительно связано с тем, что некоторые лидеры следуют своим правилам и они не имеют в виду взаимодействовать с принимающей стороной в плане обмена тестами". "Мы с пониманием к этому относимся, это нормальная мировая практика", - заверил Песков.

"Но в этом случае тогда вступает протокол дополнительных мер по защите здоровья нашего президента и наших гостей одновременно, и тогда применяется большее расстояние", - отметил пресс-секретарь. "Если медики, инфекционисты взаимодействуют и взаимное тестирование производится, то тогда есть возможность уже как таковых ограничений избегать и осуществлять непосредственный контакт", - уточнил он.

"В этом нет никакой политики, все относятся к этому полным пониманием и это никоим образом не мешает проведению переговоров, что главное", - подчеркнул Песков.

10 февраля Путин начинал переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в представительском кабинете. Лидеры при встрече обменялись рукопожатиями и обнялись, беседу вели, сидя в соседних креслах у камина. На прошлой неделе в таком же формате проходила встреча главы российского государства с президентом Аргентины Альберто Фернандесом (3 февраля). С премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном (1 февраля) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном (7 февраля) президент РФ разговаривал в этом же кабинете, но сидя на внушительном расстоянии за овальным столом.