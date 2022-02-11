Климов не исключил попытки влияния извне на реализацию новых норм конституции в 2022 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Попытки повлиять из-за рубежа на реализацию новых конституционных норм, касающихся деятельности публичной власти в субъектах РФ, продолжатся в 2022 году. Об этом заявил в пятницу глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Андрей Климов.

"Еще в прошлом году сенаторская комиссия зафиксировала попытки с помощью прозападных СМИ, соцсетей и разнообразных как бы независимых структур повлиять на реализацию новых конституционных норм, предполагающих регулирование в сфере публичной власти. По нашим данным, такого рода зарубежный нажим продолжится и в текущем году", - сказал сенатор, выступая на пленарном заседании в пятницу с отчетом о работе комиссии в 2021 году.

Ранее он заявлял, что комиссия фиксирует агрессивные попытки внешнего вмешательства в законодательную деятельность, в том числе в подготовку закона об организации публичной власти в субъектах РФ.

Кроме того, по словам Климова, будет усиливаться внешнее влияние на российских граждан. "Недаром 8 февраля в США опубликован специальный доклад Атлантического совета. Это детище холодной войны, признанное в России нежелательной организацией, предлагает масштабный план сдерживания России на мировой арене, в том числе с широким использованием сбежавших за рубеж западных ставленников, выполняющих у нас функции иноагентов. Предусматривается и усиление внешнего влияния на российских граждан с помощью цифровых платформ", - отметил он.

Глава комиссии отметил, что в том числе и поэтому российские власти усилили работу по так называемому приземлению иностранных цифровых гигантов в российской юрисдикции. "Кто не успел выполнить требования нового российского закона до 1 января, должен сильно поторопиться во избежание серьезных проблем", - добавил он.

Климов подчеркнул, что комиссия продолжит профилактическую работу и в отношении укрывшихся от закона РФ перебежчиков. "Мы также не должны оставить без внимания опасные провокации иностранных поджигателей войны с Россией и события, связанные с попытками дестабилизации с участием внешних сил политической ситуации вдоль наших границ", - сказал он.