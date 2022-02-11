Медведев: приток мигрантов в РФ растет, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Приток мигрантов в Россию растет, в прошлом году он стал на треть больше, чем в 2020-м, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", - сказал Медведев, отметив, что речь идет чаще всего о людях из соседних с Россией стран.

"По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек", - добавил он.

Медицинское освидетельствование мигрантов должно стать обязательным, отметил Медведев. Для иностранцев в РФ должны создаваться условия, но приоритетом остаются национальная безопасность и интересы самих россиян, сказал он.

Медведев раскритиковал муниципальные и региональные власти России за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях.

"Проблема власти - это то, что администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, типа это все не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются или какие-то другие структуры федеральные или, как минимум, региональные, и от задач просто устраняются, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что местные власти "не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам".

"Но не только муниципальные власти. И региональные власти, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания, во всяком случае, в ряде регионов", - констатировал заместитель председателя СБ.