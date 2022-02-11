Матвиенко отчитала сенаторов за разговоры по телефону во время пленарного заседания

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала коллег-сенаторов прекратить броуновское движение и телефонные переговоры во время пленарных заседаний палаты, быть более дисциплинированными.

"Телефоны берете [на заседание], не знаю зачем. Можно пожить без телефона два раза в месяц, когда проходят пленарные заседания? Кто-то звонит, берете телефон, выходите разговаривать. Коллеги, у нас не проходной двор, заканчивайте заниматься броуновским движением во время пленарного заседания", - сказала спикер Совфеда, завершая заседание палаты пятницу.

"Сколько можно призывать к дисциплине? Мы же не в детском саду", - продолжила она.

При этом Матвиенко отметила, что есть категория сенаторов, которые всегда сидят на месте, а есть те, которые себе позволяют демонстрировать свою избыточную занятость или недисциплинированность. "Вы же не в МЧС работаете, чтобы срочно реагировать на звонки. Дождитесь окончания пленарного заседания и, пожалуйста, разговаривайте с кем считаете нужным. Планируйте так свою работу, чтобы вас ничто не отвлекало в этот день", - сказала она.

Председатель верхней палаты парламента подчеркнула, что глава комитета по регламенту все фиксирует и по итогам каждого месяца предоставляет информацию, касающуюся дисциплины сенаторов. Она также призвала коллег обратить на это внимание, отметив, что в противном случае палата будет информировать руководителей регионов о том, кто отсутствовал в день заседания или не присутствовал ползаседания. "Пленарное заседание - это святое для каждого из нас. Мы должны не просто присутствовать, а активно участвовать - представлять регионы, выступать, готовиться к каждому правительственному часу, отстаивать интересы регионов, а не отбывать номер. Это не то место, где просто надо отбывать номер", - подчеркнула Матвиенко.