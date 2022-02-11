Захарова: РФ не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо Лаврова

РФ не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо Лаврова по вопросу принципа неделимости безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Предметной реакции на послание Лаврова по евробезопасности в ответах Столтенберга и Борреля нет, сообщила она.

Коллективный ответ на письмо Лаврова по безопасности нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения, отметила Захарова.

РФ ждет развернутый ответ на письмо Лаврова от каждого государства - адресата, заявила она.

По словам Захаровой, увиливание от ответа на послание Лаврова по евробезопасности означает, что на Западе не хотят признавать свои обязательства. РФ категорически не приемлет главенствующей роли НАТО и ЕС в обеспечении безопасности в Евроатлантике, заявила она. РФ будет добиваться выполнения уже имеющихся договоренностей по неделимости безопасности, сообщила Захарова.

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