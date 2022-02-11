МИД РФ: Москва работает над национальной концепцией Большого евразийского партнерства

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Россия продолжает работу над формированием национальной концепции Большого евразийского партнерства, выдвинутой по инициативе президента России Владимира Путина. Об этом заявил в пятницу посол по особым поручениям МИД РФ Кирилл Барский на заседании генерального совета Ассамблеи народов Евразии.

"Сейчас Россия, которая разрабатывает свою национальную концепцию видения Большого евразийского партнерства, безусловно, рассматривает Ассамблею народов Евразии как регионального интегратора проектов, планов, стратегий, сотрудничества, прежде всего, в гуманитарной области", - сказал он.

Как отметил Барский, инициатива Путина о формировании Большого евразийского партнерства сейчас очень востребована, "особенно в свете тех негативных тенденций, которые сейчас наблюдаются". "Здесь, мне кажется, Ассамблея народов Евразии попала в резонанс и с объективными тенденциями, которые мы наблюдаем на евразийском континенте, и с теми идеями, которые сейчас стали общей макроэкономической стратегией ЕЭС, создание Большой Евразии, такого зонтичного формата, в котором нашлось бы место для самых различных стратегий, инициатив, программ, планов", - добавил он.

Дипломат также указал на наличие у Большого евразийского партнерства гуманитарной составляющей. "И в этом плане можно говорить о том, что формирование Большой Евразии невозможно без консолидации инициатив, делового сообщества, гражданского общества евразийских государств", - заметил он.