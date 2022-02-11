Козак прокомментировал прошедшие в Берлине переговоры в "нормандском формате"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Прошедшие в Берлине переговоры советников лидеров государств "нормандского формата" (Россия, Германия, Украина, Франция) ясно показали, чего стоят заявления некоторых политиков. Об этом в пятницу заявил журналистам заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Вчера состоялось такое знаковое совещание в "нормандском формате", которое, как я вчера заявил, закончилось безрезультатно. Но отрицательный результат - тоже результат. У нас появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнеров", - сказал он.

По словам Козака, Киев во время встречи советников "нормандской четверки" заявил, что готов вести переговоры с ДНР и ЛНР только через ОБСЕ.

Отвечая на вопрос, как Украина интерпретирует пункт минских соглашений о прямом диалоге с Донецком и Луганском, Козак сообщил: "Украинская сторона сказала, что это невозможно, что они считают, что нужно наполнить слово "консультации" и "обсуждение" другим содержанием, что этот разговор возможен только через посредников, что чуть ли не действующий председатель ОБСЕ должен быть посредником между Киевом и Донбассом. А по возникающим разногласиям решения должны приниматься в "нормандском формате", что тоже невозможно и не предусмотрено никакими документами и соглашениями".

Он отметил, что международные посредники не могут согласовывать украинские законы, это прерогатива сторон конфликта.

"Нормандский формат", иностранные государства - Россия, Германия, Франция - не могут диктовать украинским законодателям и исполнительной власти, какие поправки принимать, - сказал Козак. - Это может быть только продуктом, результатом договоренности между гражданами Украины, которые проживают по одну сторону линии соприкосновения и по другую сторону. Из этой логики исходят минские соглашения".

Козак добавил, что Украина манипулирует Германией и Францией в "нормандском формате", а они с удовольствием поддаются на манипуляции.

По словам Козака, трое из четырех участников "нормандского формата" не готовы выполнять минские соглашения. "Оказалось, что "нормандский формат", во всяком случае трое из четырех участников в нормандском формате, не готовы выполнять минские соглашения", - сказал он