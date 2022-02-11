Шойгу: обстановка на Европейском континенте становится все напряженнее, и это не вина РФ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Обстановка на Европейском континенте становится все напряженнее, и не Россия виновата в этом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.

"Рад приветствовать вас в Москве, в Минобороны России. Военно-политическая обстановка в Европе становится все напряженнее и напряженнее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряженности. Но тем не менее видим, что она растет", - сказал Шойгу.

Он выразил надежду, что в ходе сегодняшней встречи удастся обсудить "актуальные вопросы снижения этой напряженности".

"Равно как и наши предложения Соединенным Штатам Америки и НАТО по обеспечению безопасности в Европе, которые мы отправили в декабре, получили ответ в январе. Сейчас это все рассмотрено. Думаю, что в ближайшее время наш ответ также последует", - сказал Шойгу.

Предложения РФ

В конце 2021 года Россия предложила США и НАТО заключить два договора, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток и ограничения на размещение в Европе наступательных вооружений. Вашингтон и Брюссель 26 января 2022 года передали Москве письменные ответы на эти предложения. Они не были опубликованы, однако известно, что Запад не пошел на принципиальные для России уступки, хотя и обозначил направления возможных дальнейших переговоров.

Комментируя ответы Запада, президент России Владимир Путин заявил по итогам состоявшихся в понедельник переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что "центральные озабоченности" Москвы "оказались проигнорированными" США и НАТО.