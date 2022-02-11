Шойгу предложил Западу внести вклад в снижение напряженности и перестать вооружать Киев

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу предложил западным странам внести свой вклад в снижение напряженности в Европе и прекратить поставки оружия на Украину.

"Со своей стороны хотели бы предложить также внести свой вклад в снижение этой напряженности и прекращение напичкивания оружием Украины. Со всех сторон оно идет, делается это публично. Делается это показательно. Не совсем понятно, для чего. Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться?" - сказал Шойгу в ходе встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Москве в пятницу.

Сам Уоллес накануне поездки в Россию высказал мнение, что ситуация у границ Украины становится более напряженной, а также утверждал, что Россия сосредоточила у границ с Украиной большое количество войск.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.