Шойгу: оставленное войсками Запада оружие в Афганистане может попасть к террористам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу высказал озабоченность возможным использованием террористами оружия, оставленного войсками западной коалиции в Афганистане.

"Хотелось бы также напомнить о печальном опыте накачивания оружием отдельных государств. Напомню, что в Афганистане не так давно было оставлено оружия почти на $80 млрд. Если говорить о "Джавелинах", противотанковых установках, то их было оставлено больше 100 в Афганистане. Если говорить о ПЗРК для борьбы с авиационными средствами, то их было оставлено больше 150", - сказал Шойгу в пятницу на встрече с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

По словам Шойгу, "все это, безусловно, представляет сегодня угрозу, учитывая то, что только за последнее время количество бойцов ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в Афганистане увеличилось вдвое".

"И нам трудно понять, куда и в какие руки попадет это оружие. Нам бы не хотелось, чтобы эта тема уходила на второй план. Как и тема беженцев из Афганистана. Как и тема наркотрафика из Афганистана", - подчеркнул Шойгу.