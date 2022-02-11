Шойгу заявил, что уровень российско-британского сотрудничества близок к нулю

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Уровень российско-британских отношений близок к нулю, нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

"Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус. Чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы. Без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО. И особенно - с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества", - сказал Шойгу.

"Сегодня мы наблюдаем все больше и больше концентрации внимания, запредельной концентрации внимания на вопросах, которые, на наш взгляд, могли бы решаться совершенно спокойно, в диалоге между всеми странами, без угроз введения тех или иных санкций", - сказал российский министр.

"Уже, по-моему, ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые бы могли обозначать эти санкции. "И "катастрофические", и "потрясающие", и "уничтожающие". Много разных слов", - констатировал Шойгу.

Он отметил, что перед встречей внимательно прочитал выступления британского коллеги, выступления его коллег.

"К сожалению, мы по-прежнему видим в каждом выступлении через строчку угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью", - сказал Шойгу.