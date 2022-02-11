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Козак: США распространили инструкцию странам НАТО о затягивании переговоров по Донбассу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что партнеры России по нормандскому формату склонны затягивать переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта, и это делается в соответствии с инструкцией, полученной от США.

"Коллеги почему-то думают, что время работает на них и нужно максимально затягивать переговоры", - сказал Козак журналистам в пятницу, комментируя итоги состоявшейся накануне и закончившейся безрезультатно встречи политсоветников "нормандской четверки"( Германия, Россия, Украина, Франция). "Более того, от наших друзей в одной из стран НАТО мы получили документ - инструкцию Госдепартамента США всем странам - членам НАТО о том, каким образом вести переговоры с Россией относительно урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. Это инструкция как заводить все переговоры в тупик", - пояснил он.

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