Сити-менеджер Элисты Трапезников опроверг слухи о своем уходе с поста

ЭЛИСТА, 11 февраля. /ТАСС/. Сити-менеджер Элисты Дмитрий Трапезников, бывший врио главы ДНР, опроверг слухи о своем уходе с поста.

Ранее в соцсетях и нескольких местных СМИ появилась информация об отставке Трапезникова.

"Это не соответствует действительности. Я в отпуске. Выйду на работу в понедельник", - сказал он корреспонденту ТАСС в пятницу.

Трапезников, который исполнял обязанности главы администрации Элисты с сентября 2019 года, 3 марта 2020 года был избран на пост сити-менеджера.

Трапезникову 40 лет, он родился в Краснодаре, но в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. Окончил Донецкую государственную академию строительства и архитектуры. После провозглашения независимости ДНР в 2014 году занимал различные руководящие должности в республике. Был заместителем председателя совета министров, а после гибели в результате теракта в августе 2018 года Александра Захарченко временно исполнял обязанности главы республики.