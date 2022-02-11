МИД заявил об информационной атаке против РФ для дискредитации по гарантиям безопасности

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности и оправдание западных геополитических устремлений. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ о примерах публикаций масштабной дезинформационной кампании западных СМИ, раскручивающих тезис о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

В дипведомстве указали, что в конце 2021 - начале 2022 года мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что РФ готовит вторжение на территорию Украины.

"В данном досье собраны и задокументированы некоторые из наиболее ярких фейковых публикаций в западных СМИ. Они доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Власти западных стран и СМИ находятся в сговоре ради нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий, заявили в МИД РФ.

"Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий", - отметили в МИД РФ.