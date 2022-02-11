Захарова: истерика Белого дома показательна как никогда, англосаксам нужна война

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и других представителей Вашингтона о якобы воинственных планах РФ в отношении Украины, заявила, что это демонстрирует заинтересованность самих США в конфликте.

"Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы - излюбленный метод решения собственных проблем. Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя", - сказала она ТАСС.

Ранее Салливан выступил с утверждением, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины во время Олимпийских игр в Пекине. Он также заявил, что, по оценкам США, Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.