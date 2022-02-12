Путин 12 февраля проведет телефонные разговоры с Байденом и Макроном

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу планирует провести телефонные разговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, беседа Путина и Байдена планируется 12 февраля вечером по московскому времени. Инициатива разговора исходила от Вашингтона, причем "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны", сказал Песков.

Путин и Байден последний раз говорили по телефону в конце прошлого года. До этого, 7 декабря, у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве лидеров государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

Контакты с Макроном

Как сообщил Песков, также в субботу планируется телефонный разговор Путина с Макроном. Эту же информацию передавало в пятницу агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным французской стороны, ожидается, что беседа состоится в районе полудня по парижскому времени (14:00 мск).

Путин и Макрон в последний раз общались на многочасовых переговорах в Москве 7 февраля. На следующий день французский лидер вылетел в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После беседы с украинским коллегой Макрон заявил о намерении провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В Москве неоднократно отвергали наличие таких планов. При этом в Кремле не исключали возможности провокаций и предупреждали, что попытки силового решения Киевом кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Одновременно с этим продолжается обсуждение вопросов общеевропейской безопасности. 7 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. 26 января США и НАТО передали свои письменные ответы на предложения Москвы. Как заявил Путин, Вашингтон и Брюссель в ответных документах проигнорировали принципиальные требования России. При этом в Кремле отмечали, что в предложениях Запада есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер.