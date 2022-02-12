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Антонов: заявления США о "вторжении" России на Украину не подкреплены доказательствами

Ремарки помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе, отметил посол РФ в США
Посол России в США Анатолий Антонов Александр Щербак/ТАСС
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Посол России в США Анатолий Антонов
© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Заявления американских политиков о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину во время Олимпиады или после нее, абсолютно беспочвенны. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журнала Newsweek.

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"Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны. Сформировать у общественности впечатление, что "агрессия" неминуема. Комментарии политиков о том, что Россия "нападет" на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами", - указал дипломат, слова которого приводятся в Facebook на странице дипмиссии.

"Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", - подчеркнул Антонов.

Теги
УкраинаСШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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