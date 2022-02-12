Джабаров: Запад нагнетает ситуацию с "нападением" РФ, желая реализовать военный сценарий

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. США и их союзники по НАТО специально нагнетают ситуацию с якобы готовящимся нападением России на Украину, им очень хочется реализовать военный сценарий в масштабе противостояния РФ и Украины. Об этом ТАСС заявил в субботу первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя многочисленные сообщения в западных СМИ о нападении России на Украину 16 февраля.

"Американцы прежде всего и их сподвижники в лице британцев, немцев умышленно нагнетают ситуацию, что война неизбежна, что война вот-вот, на пороге. Даже фейковые новости вбрасывались через Bloomberg, что война уже началась, а потом снимали эту новость", - сказал сенатор.

"Я думаю, что им очень хочется реализовать военный сценарий, но не в масштабе противостояния России и НАТО, а в масштабе противостояния России с Украиной. И потом им уже будет все равно, что будет с Украиной. Им главное, чтобы была возможность изолировать Россию, ввести свои драконовские санкции и так далее", - добавил он.