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Кризис на Украине
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Посольство РФ в Киеве продолжает работать

В последнее время дипломатические посольства разных государств сообщают об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины. Об этом в субботу сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

"Мы продолжаем свою работу", - заверил представитель российского дипломатического учреждения.

В последнее время дипломатические посольства различных государств, расположенные на Украине, сообщают об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации на Украине. Ранее в российском посольстве в Киеве сообщали, что прорабатывают вопрос о том, чтобы неосновной персонал диппредставительства на время покинул Украину.

Нагнетание ситуации

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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