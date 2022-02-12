Захарова назвала слухами сообщения СМИ об эвакуации российских дипломатов на Украине

"Как вы помните, слухи о якобы осуществленной эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times почти месяц назад во время православных рождественских каникул, когда несколько детей российских дипломатов на Украине поехали навещать своих бабушек и дедушек", - говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ на вопрос СМИ о российских загранучреждениях на Украине. - Как мы теперь понимаем, целью этих вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине. Вчера об эвакуации объявил Израиль".

Россия, опасаясь возможных провокаций со стороны киевского режима или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине.

"В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - говорится в комментарии.

"Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине - чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами - мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности", - подчеркнула Захарова.