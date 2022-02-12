Лавров и Блинкен провели телефонный разговор по инициативе американской стороны

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что пропагандистская кампания США о якобы российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - отметили в министерстве.

Кроме того, Лавров заявил Блинкену, что ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, прежде всего о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. "Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег", - добавили в МИД РФ.

Лавров также напомнил Блинкену о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евроатлантике. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.