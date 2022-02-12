Эксперт: на решение о назначении выборов в Туркмении могли повлиять события в Казахстане

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Январские события в Казахстане, а также возможные проблемы со здоровьем могли повлиять на решение президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова "дать дорогу молодым", за которым последовало назначение на 12 марта досрочных выборов главы государства. Такое мнение в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Как отметил специалист, политическая карьера сына президента Туркмении Сердара Бердымухамедова в последние годы демонстрировала, что в стране готовится транзит власти. "Пример Казахстана показал, что передачу власти надо готовить заранее и нельзя пускать ситуацию на самотек", - сказал собеседник агентства, комментируя ситуацию.

Бердымухамедов-старший сохранит за собой пост председателя парламента и останется фактическим главой государства, констатировал Притчин. "Он будет постепенно отходить от государственных дел, а сын станет отвечать за развитие страны. Получится такой властный тандем, как мы наблюдали в Казахстане. Только здесь это будут члены одной семьи", - пояснил эксперт.

В начале января в Казахстане начались акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Их участники нападали на полицейских и военных. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать. По данным властей, в результате этих событий погибли более 200 человек.

Притчин отметил, что на пятничном внеочередном заседании верхней палаты туркменского парламента была принята программа развития страны на следующие 30 лет. "Эта программа - такое политическое пожелание от Бердымухамедова преемнику. Он дает завет младшему поколению, карту для дальнейшего развития республики", - резюмировал эксперт.

По словам аналитика, еще одна причина назначения досрочных выборов - проблемы президента Туркмении со здоровьем. "Одна из версий, почему это происходит именно сейчас: Бердымухамедов переболел коронавирусом, и есть определенные осложнения со здоровьем", - сказал Притчин.

Непростое решение

В пятницу, выступая на заседании верхней палаты парламента, Гурбангулы Бердымухамедов, как сообщило Государственное информационное агентство Туркменистана, заявил о том, что принял "непростое решения о себе", и отметил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям. По его словам, свой "огромный жизненный и политический опыт" он намерен далее направить в эту область. В субботу стало известно, что в стране назначены на 12 марта внеочередные президентские выборы.

Туркмения остается единственной страной на постсоветском пространстве, где нет официально признанных случаев заражения коронавирусом.