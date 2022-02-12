Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с реакцией США и НАТО на предложения РФ по гарантиям

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко ситуацию с реакцией США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности.

Отказ от уступок и набор идей для диалога. Запад ответил на предложения РФ по безопасности

Лидеры в субботу провели телефонный разговор, во время которого была рассмотрена "ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России", сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, во время беседы были также "рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества". "Условлено о дальнейших личных контактах", - отметили в Кремле.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.

США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

Ранее в субботу Путин также поговорил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, планируется и его беседа с главой американского государства Джо Байденом.