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Ушаков заявил, что Путин и Байден не обсуждали инцидент с подлодкой ВМС США у острова Уруп

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора не обсуждали инцидент с обнаружением подлодки ВМС США в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды. Об этом в субботу сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Эта тема в разговоре президентов не затрагивалась", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ушаков сообщил, что Кремлю известно об инциденте с подлодкой США в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды, но соответствующие шаги осуществляются по линии Минобороны. 

"Нам об этом известно, по линии министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши", - сказал представитель Кремля.

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