Ушаков заявил, что Байден в беседе с Путиным упоминал санкции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным упоминал о санкциях, но на этом вопросе не делался акцент, заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером", - сказал Ушаков.

По его словам, Путин "подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России".