{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ушаков заявил, что Байден в беседе с Путиным упоминал санкции

При этом, по словам помощника главы российского государства, на этом вопросе не делался акцент

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным упоминал о санкциях, но на этом вопросе не делался акцент, заявил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером", - сказал Ушаков.

По его словам, Путин "подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России".

Ушаков: РФ рассмотрит соображения, озвученные Байденом в разговоре с Путиным
Читать полностью