Ушаков: США раздувают истерию вокруг "вторжения", параллельно накачивая Киев оружием

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты раздувают истерию вокруг вторжения на Украину, которое якобы планирует Россия, а параллельно накачивают Киев оружием. Об этом заявил в субботу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

"Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов", - сказал он.

Ушаков сообщил, что Путин привлек внимание Байдена к опасности поставок оружия на Украину, которыми занимаются западные страны.

"Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма", - сказал представитель Кремля.

Ушаков заявил, что США под видом утверждений о якобы готовящемся вторжении России на Украину создают предпосылки для возможных провокаций со стороны киевских силовиков.

"Под аккомпанемент утверждений о "вторжении" создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", - сказал он.

По словам Ушакова, нагнетание темы насчет планов России по "вторжению" на Украину велось скоординированно, к данному моменту истерия достигла апогея.

"Нагнетание вокруг темы "вторжения" велось скоординированно. Истерия достигла просто апогея", - констатировал представитель Кремля.

Ушаков сообщил, что Путин рассказал Байдену, как Киев саботирует минские соглашения, и обратил его внимание на то, что Запад не заставляет власти Украины выполнять свои обязательства. По его словам, Путин "подробно осветил деструктивную линию украинских властей на саботаж минских соглашений", которая проводится все последние годы.

"Он [Путин] отметил при этом, что со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства", - подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков заявил, что Вашингтон попросил провести телефонный разговор президентов РФ и США раньше запланированного с учетом истерии о возможном "вторжении" РФ на Украину.

"Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину, - указал он. - Кстати, ссылаясь на вероятность такого катастрофического сценария, американская сторона и запросила сегодняшний телефонный контакт президентов".

Ушаков уточнил, что разговор планировалось провести в начале следующей недели - в понедельник.