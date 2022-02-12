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Ушаков: РФ рассмотрит соображения, озвученные Байденом в разговоре с Путиным

РФ рассмотрит соображения, озвученные Байденом в разговоре с Путиным - Ушаков.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, ДжоУшаков, Юрий Викторович
Ушаков заявил, что Байден в беседе с Путиным упоминал санкции
При этом, по словам помощника главы российского государства, на этом вопросе не делался акцент
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