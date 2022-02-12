"Истерия просто достигла апогея". Путин обсудил Украину с Макроном и Байденом

Как заявили в Кремле, Путин обсудил с Макроном "провокационные спекуляции о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину", на фоне которых последняя накачивается оружием и создаются предпосылки для "возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе".

В Париже после разговора не считают, что Москва "готовит наступление" на Украину, а в Вашингтоне заявили, что им пока неясно, планирует ли Россия добиваться своих целей дипломатическим путем или "посредством применения силы". ТАСС собрал основное, что известно об итогах переговоров.

Российский лидер напомнил коллегам, что Запад делает недостаточно, чтобы заставить Киев выполнять минские соглашения, и сообщил, что российская реакция на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлена в ближайшее время.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в субботу провел телефонные разговоры с французским и американским коллегами Эмманюэлем Макроном и Джо Байденом. Беседы состоялись по запросам Парижа и Вашингтона, а их главной темой ожидаемо стала ситуация вокруг Украины.

В похожих выражениях по этой теме высказался помощник президента РФ Юрий Ушаков, подводя итоги разговора российского лидера с Байденом. По его словам, нагнетание вокруг темы "вторжения" было скоординированным, а "истерия просто достигла апогея". Именно она послужила причиной американского запроса на переговоры лидеров, притом что это американцы "искусственно раздувают истерию", отметил Ушаков.

Представитель Елисейского дворца после беседы Путина с Макроном заявил агентству Reuters, что из содержания этого разговора "не следует, что Россия готовит наступление". В Вашингтоне на брифинге для журналистов отметили, что не знают, готова ли Москва применить силу, но "принципиальных изменений" в ситуации вокруг Украины не видят.

При этом Байден, согласно официальному сообщению Белого дома, заявил Путину, что Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами в случае "вторжения" "ответят решительно, что быстро обернется тяжелыми издержками для России". Он также предупредил, что Вашингтон готов как идти дипломатическим путем, так и "к другим сценариям".

Минские соглашения

Путин в разговорах с Макроном и Байденом подчеркнул недостаточное воздействие Запада на Киев с тем, чтобы заставить его выполнять минские соглашения.

В беседе с французским лидером он, согласно сообщению пресс-службы Кремля, отметил нежелание западных стран подталкивать украинские власти в этом направлении, что проявилось в очередной безрезультатной встрече политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине 10 февраля. Президенту США Путин заявил, что со стороны Запада "не осуществляется должного нажима", чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства.

При этом если в коммюнике Елисейского дворца упоминается обсуждение "путей обеспечения реализации минских соглашений", то в заявлениях Белого дома эта тема не фигурирует.

Гарантии безопасности

Байден в разговоре с Путиным выдвинул "целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив", рассказал журналистам помощник президента РФ. Москва их учтет, но эти идеи не затрагивают "центральных, ключевых элементов" и во многом повторяют положения ответов США и НАТО, переданных России в конце января.

Российская реакция на документы, полученные от Вашингтона и Брюсселя, будет обнародована в ближайшее время - ее межведомственная проработка практически завершена. Позицию Москвы, по словам Ушакова, доведут "до сведения партнеров и общественности".

В беседе с Макроном, как сообщили в Кремле, Путин "вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции" на российские инициативы. При этом в официальных заявлениях сторон по итогам беседы не упоминаются идеи французского президента, высказанные им на личной встрече с российским коллегой в понедельник.

Ни слова о подлодке