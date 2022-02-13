Россия возражает против членства Швеции в НАТО из-за курса США на обострение ситуации

СТОКГОЛЬМ, 13 февраля. /ТАСС/. Стремление США и НАТО нагнетать обстановку в области безопасности является причиной того, что Россия возражает против членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил посол РФ в королевстве Виктор Татаринцев в интервью, опубликованном в субботу в газете Aftonbladet.

"Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО - это самая большая угроза для России", - отметил дипломат.

Ему был задан вопрос, должно ли королевство, по его мнению, самостоятельно решать, вступать ему в НАТО или нет. "Швеции мы так не говорим. Мы говорим это НАТО и США. Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос", - ответил Татаринцев.

Он не стал комментировать, каким образом вступление Швеции в альянс будет представлять угрозу безопасности Российской Федерации. "Я не хочу спекулировать на эту тему. Со шведской стороны я не вижу намерений вступить в НАТО в ближайшее время", - сказал посол.

Дипломат выразил сожаление по поводу слишком тесного сотрудничества Швеции с Североатлантическим альянсом и замораживания контактов с Россией в военной области. "Для создания доверия и укрепления безопасности необходимо находиться в контакте с обеими сторонами. Отсутствие контактов с Россией по военной линии не идет Швеции на пользу", - подчеркнул российский посол.

В качестве примера он привел заход в январе этого года шести кораблей ВМФ России в Балтийское море, привлекший в Швеции большое внимание на фоне обострившейся международной обстановки. "Если бы у Швеции были контакты с российскими военными, то Стокгольм мог бы позвонить и спросить, что делают там эти корабли. Тогда бы он узнал, что речь шла об обычном техническом осмотре, и никакого волнения не возникало бы. Тогда Швеции не пришлось бы перебрасывать военные части из Будена на Готланд", - пояснил Татаринцев.

Переброска сил на Готланд

На вопрос, ощущала ли Россия угрозу в связи с такой "демонстрацией силы" Швецией, посол ответил отрицательно. По его мнению, самую большую нервозность в этой ситуации должны были испытывать жители Готланда, испугавшись, что Россия вот-вот предпримет вторжение на остров. "Эффект, возможно, оказался несколько комичным, но я не хочу вмешиваться во внутренние дела Швеции", - сказал Татаринцев. Он напомнил, что королевство имеет полное право перемещать свои вооруженные силы по своей территории по собственному усмотрению.

Российский посол дал оценку состоянию отношений двух стран. "Сейчас отношения полностью заморожены по шведской инициативе и остаются в таком состоянии с 2014 года. Полностью отсутствуют контакты между нашими парламентариями и военными. И это очень плохо", - отметил он.

По словам посла, Россия неоднократно выступала с инициативой о размораживании отношений, однако вплоть до недавнего предъявления ею требований о гарантиях безопасности наталкивалась на исключительно холодный прием. "Сейчас же шведское правительство вдруг говорит о диалоге. Это ненормально и неестественно не разговаривать друг с другом из-за того, что произошло в третьей стране", - отметил российский дипломат.

ВС Швеции сообщили 15 января, что перебросили на остров Готланд оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норрботтен. Переброска была осуществлена из аэропорта Каллакса транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, в которую входит королевство. Часть военных прибыли на остров на пароме. В сообщении ВС эти действия были названы "реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной".