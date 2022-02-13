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МИД РФ: Москва заинтересована в формировании Большого евразийского партнерства

Директор Первого департамента СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов заявил, что Россия стремится к превращению Евразии в единое пространство стабильности и развития

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Россия стремится к превращению Евразии в единое пространство стабильности и развития, достижению этой цели способствовало бы формирование Большого евразийского партнерства. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Первого департамента СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

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"Россия заинтересована в будущем континента как единого пространства мира, стабильности, развития и процветания. Достижение этой амбициозной цели предполагает создание широкого общеконтинентального интеграционного контура - Большого евразийского партнерства - посредством сложения потенциалов всех государств, региональных организаций и объединений Евразии", - сказал он.

По его словам, институциональной основой для создания партнерства призваны стать в первую очередь Евразийский экономический союз (ЕАЭС), ШОС и АСЕАН при сохранении открытости для участия в нем всех заинтересованных государств и многосторонних объединений континента.

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