Посольство РФ опровергло заявления о деструктивной роли России по ядерной сделке с Ираном

ТЕГЕРАН, 13 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Тегеране опровергло заявления, озвученные в ряде иранских СМИ, о якобы неконструктивной роли Москвы на переговорах по ядерной сделке. Соответствующее заявление пресс-служба диппредставительства разместила в воскресенье в Telegram-канале .

"Подобного рода утверждения абсолютно безосновательны и свидетельствуют о том, что авторы данных материалов не имеют никакого представления о том, какие усилия прилагают российская сторона и лично [постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене] Михаил Ульянов по восстановлению полноценной реализации ядерной сделки 2015 года", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркивают, что "иранские официальные лица на различных уровнях, включая Мохаммада Джавада Зарифа в должности министра иностранных дел Ирана, неоднократно публично высказывали благодарность России за ее конструктивную роль и помощь в переговорном процессе по достижению всеобъемлющих договоренностей на венской площадке".

Отмечается, что заявление опубликовано "в связи с участившимися публикациями в некоторых СМИ, в том числе заявлениями бывшего главы парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике Хешматоллы Фалахатпише и статьей газеты Aftab Yazd, о якобы неконструктивной позиции России и негативной роли постпреда России в Вене Михаила Ульянова на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)".

Ранее Фалахатпише в интервью агентству ИЛНА выступил с утверждением, что Россия способствует ухудшению отношений Ирана и Запада из-за ситуации по ядерной программе, поскольку в этом случае западные страны снижают давление на Москву по ситуации вокруг Украины. Кроме того, консервативная газета Aftab Yazd опубликовала статью, в которой утверждается, что российская сторона пытается использовать ситуацию вокруг ядерной сделки как инструмент достижения уступок вокруг украинского кризиса.