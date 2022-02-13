Посол РФ в Турции оценил усилия Анкары в урегулировании конфликта на Укарине

АНКАРА, 13 февраля. /ТАСС/. Москва будет приветствовать усилия Анкары, если ей удастся побудить Киев выполнять обязательства в рамках минских договоренностей. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Turkiye , которое было опубликовано в воскресенье.

"Мы исходим из того, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны с пробуксовкой процесса выполнения минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их выполнять ранее взятые на себя обязательства, это будет только приветствоваться. По достоинству мы оцениваем и в целом стремление наших турецких партнеров предпринять усилия по деэскалации ситуации", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос журналиста прокомментировать разногласия между НАТО и ЕС по Украине, Ерхов отметил, что "возможно, такие разногласия и есть, причем не только по Украине, но и по международной безопасности в целом", "Трудно согласовывать подходы с тремя десятками партнеров. Однако едва ли с моей стороны было бы корректно рассуждать на эту тему, лучше спросите самих натовцев и евросоюзцев (хотя они, наверно, будут больше склонны рассказывать вам о российской "агрессии", "угрозе" и так далее)", - добавил он.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.