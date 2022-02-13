Постпред РФ считает, что созданная Западом напряженность вокруг Украины скоро "сдуется"

ООН, 13 февраля. /ТАСС/. Нагнетание Западом напряженности вокруг гипотетического вторжения РФ на Украину скоро "сдуется", при этом западные страны попытаются присвоить себе лавры "победы" над Россией. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в воскресном эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Вполне возможно, что <...> сначала они (западные страны - прим. ТАСС) будут нагнетать, а потом, когда пойдет разрядка напряженности, присвоят это себе и скажут, что Россия обязательно бы напала, если бы не они, такие смелые и мужественные, остановившие "неизбежную российскую агрессию", - сказал Полянский. - Затем <...> санкции за то, что мы "хотели напасть", а они нас остановили и "спасли Украину".

"Нагнетание в какой-то момент должно сдуться, - отметил дипломат. - Можно ожидать, что в ближайшие дни наши западные коллеги начнут себе присваивать лавры победы над Россией, что они остановили нашу "военщину" на границе с Украиной, при этом [будут] продолжать накачивать эту страну оружием. <...> Это все рассчитывается, как сценарий Голливуда".

Действия США

Соединенные Штаты раздувают ситуацию вокруг Украины, в том числе в Совете Безопасности ООН, по внутриполитическим причинам, заявил Полянский.

"Ставить вопрос в такой провокационной плоскости, продвигать такие тезисы, которые даже для Совбеза достаточно необычны, наша коллега из США (постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - прим. ТАСС) могла, только отталкиваясь от внутриполитической ситуации, мы об этом прямо говорили", - сказал он, комментируя проведенное по инициативе США 31 января заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.

По словам Полянского, до этого Томас-Грнфилд "сожгла себе все мосты к отступлению". "Многие страны, наши коллеги пытались достучаться до американцев, что не надо устраивать сеанс мегафонной дипломатии на публике, что если что-то нужно обсудить, мы всегда можем это сделать в закрытом формате, как мы много раз делали, и от этого будет какой-то толк. От такого же заседания никакого толка не будет. Но поскольку уже и Байден сказал, что будет открытое заседание Совбеза, и она несколько раз в интервью об этом сказала, то вопрос стоял уже так, что американцы либо вынуждены будут потерять лицо, либо это будет открытое заседание. У большинства наших коллег не хватило смелости предотвратить это совершенно ненужное упражнение, которому мы подвергались", - отметил дипломат.

"Внутриполитическая повестка, конечно, сказывается. По Афганистану мы это чувствовали в свое время, и по другим досье, например, КНДР, это тоже ощущается. Они, конечно же, вынуждены подстраиваться под приоритеты. Плюс это очень хорошо видно на смене двух администраций, как они продвигали свою повестку, какими методами", - добавил Полянский. Как указал российский дипломат, это "очень мешает это, конечно, сильно, потому что Совбез абсолютно не для этого был создан".

31 января Совет Безопасности ООН по запросу американцев обсудил ситуацию вокруг Украины в закрытом режиме. США заявили о подготовке Россией вторжения, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя эти обвинения отверг.

На фоне неудач во внутренней политике и провального вывода войск из Афганистана рейтинги президента США Джо Байдена значительно снизились в последние месяцы. По обнародованным 10 февраля данным портала Real Clear Politics, среднестатистический уровень поддержки американского лидера впервые со времени его прихода в Белый дом опустился ниже 40%.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Москва ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.