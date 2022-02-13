Захарова заявила, что риторика США и Британии по Украине является пропагандой войны

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Агрессивная риторика США и Великобритании вокруг ситуации на Украине является классической пропагандой войны, которая запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым Генассамблеей ООН в 1966 году. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в воскресенье в своем телеграм-канале.

"То, что мы видим сейчас, - пропаганда войны в чистом виде. Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину, направление туда военных инструкторов, проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств", - подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что пропаганда войны была запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. Однако, констатировала она, "Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу - руки должны быть развязаны". Дипломат указала, что США и Великобритания приняли обязательства по пакту с оговорками. "Статья 20 [пакта] не уполномочивает Соединенные Штаты и не требует законодательных действий или других мер от Соединенных Штатов, которые бы ограничили право на свободу выражения мнений и собраний, гарантированное Конституцией и законами Соединенных Штатов", - процитировала она. - Аналогичную оговорку делает Британия: "Правительство Соединенного Королевства толкует статью 20 в соответствии с правами, предоставляемыми статьями 19 и 21 пакта, и, приняв законодательные акты по вопросам, имеющим практическое значение в интересах общественного порядка (ordre public), оставляет за собой право не вводить никаких дополнительных законодательных актов. Соединенное Королевство также оставляет за собой аналогичное право в отношении каждой из своих зависимых территорий".

Как отметила Захарова, пакт был принят в разгар холодной войны, чтобы "отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы". Теперь, продолжила дипломат, Вашингтон и Лондон "достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека" и "размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах".

"Все готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопку "Перегрузка", - резюмировала она.